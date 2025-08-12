Así fue la primera salida de Cristian Javier tras un año fuera de acción (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El derecho dominicano de los Astros de Houston, Cristian Javier, consiguió su primera victoria de la temporada 2025 en el enfrentamiento ante los Medias rojas de Boston. Compromiso que se llevó a cabo en el Daikin Park, casa del conjunto sideral, ante 39.330 aficionados.

Esta sería su primera salida desde el pasado 21 de mayo de 2024; poco después se sometería a cirugía Tommy John. Su última victoria fue el 16 de mayo de la zafra pasada ante los Atléticos, trabajó por espacio de seis episodios, permitió dos imparables, otorgó un boleto y ponchó a ocho.

La actuación de Javier

El serpentinero trabajó por espacio de cinco entradas en las que permitió tres imparables, dos carreras limpias, otorgó dos boletos y ponchó a cinco. Durante su actuación, Javier realizó 85 pitcheos, 53 de ellos en la zona de strike y 32 malos.

El diestro utilizó su recta en 29 oportunidades, 22 veces el sweeper, 15 veces el cambio de velocidad, 12 sinkers y siete curvas de nudillos; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 75 y las 95 millas por hora.

Los números de Javier

Tras su vuelta, Cristian Javier tiene una efectividad de 3.59 en 117 apariciones en la MLB a lo largo de cinco campañas, con marca de 34 victorias y 18 derrotas en 83 aperturas. Además de dos juegos salvados.

El jugador de 28 años registró una efectividad de 5.14 en 14 entradas en cinco aperturas de rehabilitación en ligas menores antes del regreso del lunes.