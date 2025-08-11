MLB: Este lanzador dominicano regresa al montículo tras más de un año fuera (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El derecho dominicano de los Astros de Houston, Cristian Javier, hará su debut en la temporada 2025, tras más de un año fuera de acción, luego de someterse a cirugía Tommy John en marzo de 2024.

Así lo dio a conocer el periodista Matt Kawahara de The Houston Chronicle, quien agregó que el lanzador enfrentará a los Medias Rojas de Boston en el Daikin Park, casa del conjunto sideral.

Los números de Javier

Cristian Javier no ha lanzado en las mayores desde el 21 de mayo de 2024. Hasta ese entonces tenía récord de tres ganados y una perdida en siete aperturas. En 34.2 tercios de entradas había permitido 30 imparables, 15 carreras limpias, cuatro jonrones, había otorgado 19 boletos y ponchado 27 rivales.

El jugador de 28 años registró una efectividad de 5.14 en 14 entradas en cinco aperturas de rehabilitación en ligas menores antes del regreso del lunes.

Cristian Javier tiene una efectividad de 3.59 en 116 apariciones en la MLB a lo largo de cinco campañas, con marca de 33 victorias y 18 derrotas en 82 aperturas. Además de dos juegos salvados.

Su mejor temporada fue en 2022, cuando registró una efectividad de 2.54 con 194 ponches en 148.2 entradas. También ayudó a los Astros a ganar la Serie Mundial ese año, permitiendo solo una carrera limpia en 12.2 entradas de postemporada.