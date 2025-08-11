Manager de los Rockies de Colorado explica el resurgir de Ezequiel Tovar

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto que los Rockies de Colorado están lejos de conseguir un boleto hacia la postemporada, y es por eso que sus planes se encuentran más hacia el futuro que en el presente. Justamente, si hablamos de futuro dentro de la franquicia hay que mencionar a Ezequiel Tovar, quien a día de hoy ya es considerado por muchos como el líder del equipo.

Si bien el venezolano se perdió más de 50 juegos en la primera mitad de temporada, ahora goza de salud y ha retomado su rol de piedra angular de ese futuro de Colorado, algo que por supuesto muchos fanáticos esperaban. Recordemos que en marzo del 2024 se comprometió con la organización al firmar un contrato de siete años y 63.5 millones de dólares.

Tovar, un líder natural

Desde que los Rockies lo activaron de la lista de lesionados el 18 de julio, el bate de Ezequiel Tovar ha estado encendido. Desde esa fecha su línea ofensiva es de .329/.364/.575 (OPS de .939), sin mencionar que en los primeros nueve juegos del mes de agosto batea para .405/.436/.652 (OPS de 1.058), con cinco impulsadas y ocho anotadas.

"Es increíblemente importante para él mantenerse en salud por el resto del año. Primero, para ganar ese impulso llegando al próximo año. Y segundo, él es gran parte de lo que hacemos. Es un campocorto Guante de Oro que batea en el tope del orden y hace mejor a nuestro equipo si se mantiene en salud", confesó el manager interino Warren Schaeffer a los medios de prensa.

Luego prosiguió: "Parte de eso depende de mí. Tengo que darle algunos días libres en la recta final para que se mantenga en salud y fresco, para así terminar fuerte".

Pero no todo se trata de batear y defender con el maracayero. Y es que otro de los aspectos que se ha mencionado con el compromiso a largo plazo de Tovar con los Rockies es la cualidad de liderazgo que puede aportar. De hecho, no es el primero en iniciar un cántico entre sus compañeros ni levantar la voz. Es más cuestión de poner el ejemplo.

"He visto esas cualidades de líder mejorar y volverse más prominentes durante tres años. Creo que es algo natural, por la posición que juega y el efecto que eso tiene en el equipo. Él es un líder natural. Un líder natural no tiene que ser uno que siempre esté gritando en el clubhouse. Él jamás será eso", comentó Schaeffer.

Luego finalizó: "Pero puede hacer que los otros sean responsables de sus hechos, simplemente con conversaciones. Puede hacer eso, claro, y creo que ha mejorado en ese aspecto durante los años. La forma en que juega es liderazgo también, similar a lo que hacía Charlie Blackmon durante años".

