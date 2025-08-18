Venezuela blanqueó a Japón y avanzó a la semifinal internacional de la Serie Mundial Pequeñas Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela sigue intratable en el Serie Mundial de Pequeñas Ligas al mantenerse invicto consiguiendo su tercera victoria del torneo al derrotar a Japón con una marcador final de 4-0. Este triunfo le permite al equipo criollo avanzar a las semifinales internacionales, donde se enfrentarán al ganador entre Aruba y China Taipei.

El equipo de la Liga de Cardenales estuvo comandadó por una gran actuación en la lomita de Juan Reyes, quien se encargó de mantener sin posibilades al conjunto asiatico, y consiguiendo el tercer blanqueo en lo que va del torneo para los representantes de latinoamerica con una actuación de seis episodios con nueve ponches y solamente 3 hits permitidos.

Triunfo histórico para Venezuela

La victoria del equipo venezolano no solo marca el avance a la siguente fase, sino derrotar luego de 24 años y oir segunda vez al equipo de Japón en la en dicho torneo, además que conseguir su novena clasifación a la instancia de semifinal internacional.

Venezuela buscará su pase a la gran final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas el próximo miércoles 20 ante Aruba o China Taipei.