MLB: Salvador Pérez tuvo un gesto de enseñanza con Carlos Narváez (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Salvador Pérez es un referente entre los jugadores venezolanos, pues desde su debut en 2011 se ha convertido en uno de los mejores exponentes de la receptoría, ganándose un sitial de honor en la franquicia Reales de Kansas City.

El receptor de 35 años de edad ha servido para inspirar a una nueva generación de catchers que destacan actualmente en Las Mayores. Uno de ellos es Carlos Narváez, careta de Medias Rojas de Boston.

Carlos Narváez se ha consolidado con Medias Rojas en 2025

Nacido en Maracay, estado Aragua, hace 26 años, Narváez se desempeña en su segunda temporada en MLB. La de su debut, en 2024, se dio con el uniforme del máximo rival de los patirrojos: Yankees de Nueva York.

Para él son 90 compromisos en 2025. En dicha cantidad de compromisos totaliza 21 dobletes y 10 jonrones, acompañando ese número con 36 carreras impulsadas y 43 anotadas, exhibiendo un promedio al bate de .248, un porcentaje de slugging de .412 y un OPS de .728.

Salvador Pérez tuvo un gran gesto con el receptor de Boston

En una entrevista concedida a MLB en Español, Carlos Narváez habló de lo inspirador que fue Salvador Pérez en su desarrollo como pelotero profesional.

"Salvador Pérez fue mi ídolo. Solo quería conocerlo con fui a Kansas City y decirle "hola". Para mí era bastante grande. Era su cumpleaños, me invitó a su casa, me enseñó su sala donde tiene todos sus trofeos, con sus Guantes de Oro, Bates de Platino. Me dijo que si trabajaba duro iba a tener todo eso. Fue un momento increíble que no esperaba", recordó Narvaéz de su encuentro con "Salvy"