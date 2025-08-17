MLB: Rafael Devers perjudicó a Gigantes de San Francisco tras el cambio

Suscríbete a nuestros canales

Rafael Devers es uno de los grandes peloteros dominicanos en Grandes Ligas. Su novela con Medias Rojas de Boston acaparó la mayoría de las portadas al inicio del año. Tras su llegada a Gigantes de San Francisco en un sonado cambio, el equipo de la Bahía está sumergido en la mediocridad.

Desde la llegada de Devers a San Francisco, el equipo registra el peor récord de Las Mayores: 18-33, incluso Nacionales de Washington y Rockies de Colorado tienen mejores marcas con 20-32. Este dato puede ser casualidad, pero llama la atención lo competitivo que se ve Red Sox tras el cambio.

Raffy con Gigantes en esta temporada no ha estado mal, pero si perdió el ritmo que llevaba con Medias Rojas. A pesar de eso, en líneas generales tiene buenos números que si cierra la campaña con fuerza, completara un año bastante productivo tomando en cuenta el contexto del 2025.

Peores equipos desde el cambio de Rafael Devers en Grandes Ligas

El momento de Gigantes de San Francisco es muy delicado, porque se armó esta campaña para pelar por la postemporada; pero la realidad es que están peleando para evitar tener un récord ridículo en la temporada 2025.

Top 5 peores equipos desde el cambio de Devers a Giants

Gigantes de San Francisco: 18-33 Nacionales de Washington: 20-32 Rockies de Colorado: 20-32 Mets de Nueva York: 20-31 Mellizos de Minnesota: 21-31

Números de Rafael Devers con Gigantes de San Francisco en 2025

Rafael Devers con marca de 18-33 con San Francisco, está bateando para .230 con 8 cuadrangulares. Está claro que el cambio fue complicado para un dominicano que será importante en la bahía en los próximos años. Si construyen un equipo a su alrededor, seguramente tendrán buenos resultados.

Números de Devers en 2025:

- 124 juegos, 463 turnos, 68 anotadas, 118 hits, 28 dobles, 23 jonrones, 81 impulsadas, 86 boletos, 146 ponches, .255 promedio, .376 OBP, .464 SLG, .840 OPS