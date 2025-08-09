MLB: Rafael Devers escala posiciones en la lista de los jonroneros dominicanos (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El designado dominicano de los Gigantes de San Francisco, Rafael Devers, despachó este viernes su vigésimo primer (21) jonrón de la temporada 2025, en el encuentro ante los Nacionales de Washington. Enfrentamiento que se disputó en el Oracle Park, casa del conjunto californiano, ante 38.679 aficionados.

Este es el segundo jonrón de Rafael Devers en los últimos siete encuentros. Asimismo, empató al infielder Tony Batista en el puesto 22 de los dominicanos con más jonrones.

El batazo de Rafael Devers

Corría la parte baja de la primera entrada, cuando el estelar jugador llegó al plato para tomar su primer turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Jake Irvin. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cero (0).

Con un out en la pizarra y en cuenta de dos malas una buena, Irvin tiró un sinker de unas 93 millas por hora bajito en la zona de strike, lanzamiento que Devers no dejaría pasar y haría swing para sacar la bola por todo el jardín central-derecho.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Rafael Devers tuvo una velocidad de salida de 105.7 millas por hora y recorrió 427 pies de distancia.

Sus números

Rafael Devers se encuentra en su novena temporada en Las Mayores, fue cambiado a los Gigantes de San Francisco el pasado 15 de junio proveniente de los Medias Rojas de Boston. El bateador designado de los Gigantes tiene un promedio vitalicio de .277, con 1173 hits, 221 jonrones y 717 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .255/.380/.462 (Avg/Obp/Slg); en 435 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 111 imparables, 21 cuadrangulares, anotado 66 e impulsado 79. Ha recibido 84 boletos y se ha ponchado en 135 ocasiones.