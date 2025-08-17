Luis Arráez se acerca al liderato de bateo de la Liga Nacional

Suscríbete a nuestros canales

Los Padres de San Diego disputaron la jornada de este domingo en Grandes Ligas ante los Dodgers de Los Ángeles en el Dodger Stadium de California, donde perdieron por cinco carreras por cuatro.

Pese a este revés contra los líderes de la División Oeste de la Liga Nacional, el venezolano Luis Arráez tuvo una participación notable al sumar un nuevo juego multi-hit durante la presente campaña.

Con un doble en la primera entrada, otro en la quinta y un sencillo en la séptima, donde sumó par de bases robadas, el oriundo de Yaracuy se fue de 5-3, aunque no anotó ni impulsó carreras.

Lucha por el liderato

Esto deja su promedio de bateo en .291 puntos en 481 turnos a la ofensiva, cosa que le permite meterse en la pelea por un año más por el liderato de promedio de bateo en el 'Viejo Circuito', donde ha ganado los últimos dos campeonatos.

En estos momentos, se encuentra octavo en el ranking de la Liga Nacional, igualando con su compañero en los Padres, Manny Machado, y Trea Turner (Phillies). Posee una diferencia de solo .011 puntos con respecto a los líderes: Will D. Smith (Dodgers) y Xavier Edwards (Marlins).