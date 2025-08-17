William Contreras conectó cuadrangular pero no evitó derrota de los Cerveceros

Suscríbete a nuestros canales

Los Cerveceros de Milwaukee enfrentaron este domingo a los Rojos de Cincinnati en el mítico Great American Ballpark en Ohio, siendo este un emocionante juego de pelota que se definió en las últimas entradas.

Ganaban los locales por la mínima diferencia gracias a un elevado de sacrificio de José Treviño. Sin embargo, el venezolano William Contreras hizo acto de presencia en el noveno episodio para voltear la pizarra.

Con un hombre en base y un out, el nacido en Puerto Cabello disparó un cañonazo hacia lo más profundo del jardín central, poniendo el juego dos a uno en favor de los lupulosos. Desafortunadamente, no sería suficiente.

José Treviño remolcaría la carrera del empate en la parte baja de la novena entrada con un sencillo y, posteriormente, Austin Hays dejaría en el terreno a Cerveceros con un imparable. Aun así, Contreras se fue del Great American Ballpark con una buena actuación.

El carabobeño de 27 años de edad ya posee trece bambinazos en lo que va de temporada y sesenta y un carreras impulsadas, además de registrar un promedio de bateo de .263 y sesenta y nueve carreras anotadas.