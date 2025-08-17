Wilyer Abreu homenajea a "Café" Martínez y José Canseco con este peculiar cuadrangular (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El 26 de mayo de 1993, el venezolano Carlos "Café" Martínez conectó uno de los cuadrangulares más curiosos y recordados de la historia del beisbol, cuando un fly suyo al jardín derecho cayó sobre la cabeza del jardinero, José Canseco, y posteriormente rebotó por encima de la cerca.

32 años después, otro venezolano ha conectado un batazo de cuatro esquinas que, si bien no es tan aparatoso como el de Martínez, sí que es bastante curioso y similar, y el protagonista en esta ocasión es uno de los mejores bateadores criollos de la presente zafra 2025: el zurdo zuliano Wilyer Abreu, quien sigue encendido con el madero para mantenerse como una de las figuras principales de los patirrojos.

El insólito cuadrangular de Wilyer Abreu

En la parte baja del cuarto episodio, con hombre en base y con el marcador 1-0 en contra, Wilyer Abreu conectó un enorme batazo por la zona más lejana del largo jardín derecho del Fenway Park. La pelota parecía tener destino de grada, pero el jardinero de Miami, Dane Myers, saltó con elegancia para realizar lo que sería una atajada sensacional...o al menos eso pensamos.

Al chocar con la corta pared del jardín derecho de Fenway, Myers soltó la bola que llevaba tan solo unos cuantos milisegundos en su guante. La pelota cayó fuera del parque, y por ende, el venezolano se anotó su vigésimo segundo (22) cuadrangular de la temporada, para voltear la pizarra y traer dos al plato.

Además, Wilyer Abreu llegó también a las 69 impulsadas en lo que va de 2025, y está cerca de ser el segundo jugador de los Medias Rojas de Boston con al menos 70 remolcadas hasta los momentos. Una campaña formidable la del nacido en Maracaibo.