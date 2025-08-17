MLB: Cubano Luis Danys Morales logra el primer hito de su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Luis Danys Morales alcanzó el primer hito de su carrera en apenas su tercer juego en Grandes Ligas. El cubano de Atléticos de Oakland debutó esta temporada en la liga y ha dejado buenas sensaciones en cada una de sus participaciones; tiene presente y futuro en la organización.

Morales en la victoria 7-2 de Atléticos contra Angels de Los Ángeles registró: 5.0 entradas, 1 carrera limpia, 2 boletos, 5 ponches. Con esos números sumó la primera victoria de su carrera, y de ese modo alcanzó el hito más importante para un lanzador.

Luis es un lanzador metódico que cuenta con un gran repertorio, conoce bien la zona de strike. Sin embargo, lo más importante de sus aperturas es que controla los nervios y sale de situaciones complicadas con aplomo. Para sus 22 años, ha demostrado mucho temple en cada juego.

La temporada 2025 de Atléticos de Oakland

Atléticos de Oakland han tenido una temporada 2025 de Grandes Ligas bastante productiva. Es verdad que han tenido muchas derrotas, pero han logrado consolidar a muchos de sus peloteros: Shea Langeliers, Nick Kurtz, Brent Rooker, Jacob Wilson, Tyler Soderstrom.

Números de Atléticos de Oakland en 2025

- 125 juegos, 4268 turnos, 561 anotadas, 1083 hits, 218 dobles, 16 triples, 171 jonrones, 544 impulsadas, 394 boletos, 1064 ponches, 65 bases robadas, .254 promedio, .320 OBP, .433 SLG, .753 OPS

Números de Luis Danys Morales en 2025

- 3 juegos, 2 aperturas, 1-0, 1.86 efectividad, 9.2 entradas, 8 hits, 2 carreras limpias, 8 boletos, 9 ponches, 1.66 WHIP

Con esos números está claro que aún tiene cosas que mejorar, pero el futuro pinta muy bien para el pelotero cubano de 22 años. Tiene talento, regularidad y la confianza de la organización para desarrollarse de la mejor forma posible.