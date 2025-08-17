MLB: Medias Rojas de Boston pierden a este pelotero para 2025

Suscríbete a nuestros canales

Desafortunadamente Medias Rojas de Boston va a perder a uno de sus jugadores más prometedores de la temporada 2025 de Grandes Ligas. El equipo a pesar de haberlo apartado desde hace semanas del equipo, mantenía la esperanza de convocarlo para postemporada.

Red Sox confirmó que Marcelo Mayer se perderá el resto de la temporada regular 2025. La razón es una operación de muñeca para que pueda volver a competir en 2026. El joven prospecto que debutó este año, fue una de las grandes sorpresas del equipo, aportando ofensiva y defensiva.

Mayer debutó el pasado 24 de mayo y dio su primer hit el 25 contra Orioles de Baltimore. Tuvo altibajos, pero demostró estar preparado en ambos lados del terreno para defender a Medias Rojas en la MLB. Con eso en mente, sus números fueron una confirmación de su preparación.

Números de Marcelo Mayer con Medias Rojas de Boston en 2025

Marcelo Mayer es uno de los tres grandes prospectos que Medias Rojas de Boston ascendió durante la temporada actual. El pelotero de origen mexicano se mostró sólido con su defensa, pero también aportó en el lado ofensivo; demostrando que le sobró tiempo en Ligas Menores.

Números de Marcelo Mayer en 2025

- 44 juegos, 127 turnos, 20 anotadas, 29 hits, 8 dobles, 1 triple, 4 jonrones, 10 impulsadas, 8 boletos, 41 ponches, .228 promedio, .272 OBP, .402 SLG, .674 OPS

Solo uno de los tres grandes novatos en MLB

Roman Anthony es el único de los tres grandes prospectos de Medias Rojas de Boston que es parte del primer equipo. Kristian Campbell tras una mala racha fue enviado a Triple A y Marcelo Mayer se pierde la temporada por lesión. En esa línea, el outfield es el único jugador que se mantiene en Grandes Ligas.