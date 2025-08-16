MLB: Alex Bregman respalda a este joven de Medias Rojas de Boston

Suscríbete a nuestros canales

Alex Bregman cayó de maravilla en la organización de Medias Rojas de Boston. Un pelotero que se ha mostrado cercano con novatos y compañeros por igual; esa misma cercanía lo ha llevado a valorar y dar el visto bueno de una de las jóvenes promesas del equipo en MLB.

Red Sox ascendió esta temporada a Roman Anthony y rápidamente, Bregman se mostró como una especie de mentor. Esta relación se ha materializado en los buenos resultados del equipo. El novato es uno de los principales de Grandes Ligas y el veterano está en un nivel superlativo.

Alex fue claro sobre la figura de Anthony y lo que puede aportar: "Siento que es uno de los mejores bateadores de todo el beisbol. Su disciplina en el plato es increíble para su edad, y también la madurez para no esforzarse demasiado en esas situaciones es especial".

Alex Bregman - Roman Anthony una combinación letal en Red Sox

La combinación Alex Bregman - Roman Anthony está siendo determinante en los resultados. Alex Cora ha logrado rotarlos con precisión de acuerdo al rival y los ha llevado a tener un impacto directo en la ofensiva; dotando a sus compañeros de un alto ritmo competitivo.

Números de Bregma - Anthony en 26 juegos de 2025

- Alex Bregman: 94 turnos, 15 anotadas, 28 hits, 6 dobles, 5 jonrones, 16 impulsadas, 10 boletos, 10 ponches, .298 promedio

- Roman Anthony: 89 turnos, 19 anotadas, 26 hits, 9 dobles, 1 triple, 2 jonrones, 10 impulsadas, 21 boletos, 33 ponches, .292 promedio.

Con ambos peloteros en la alineación el equipo dirigido por Alex Cora tiene marca de 15-11. Un momento del año que concuerda con la intensa pelea que la organización tiene para alcanzar la postemporada en 2025.

Alex Bregman el veterano que necesitan los novatos de Boston

Alex Bregman no es solamente un pelotero élite en Grandes Ligas, que aporta ofensiva a un equipo grande. También es experiencia pura, de un jugador que lo ha ganado todo. En esa línea, con su liderazgo es el veterano que necesita el equipo para liderar a Roman Anthony, Marcelo Mayer, Kristian Campbell y Carlos Narváez.