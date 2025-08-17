Lenyn Sosa duplica su récord jonronero en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Blancas de Chicago se enfrentan por esta jornada dominical de las Grandes Ligas a los Reales de Kansas City en el Kauffman Stadium de Misuri, donde caen por marcador de seis carreras por dos.

Aunque después vería cómo los monarcas le voltearon el marcador, el elenco visitante se puso en ventaja en la primera entrada gracias al venezolano Lenyn Sosa, quien despachó un nuevo cuadrangular para su cuenta personal.

Con un solo out y una cuenta de una bola y cero strikes, el nacido en Puerto Ordaz conectó un profundo batazo hacia el fondo de la zona entre el jardín izquierdo y central que se transformaría en un jonrón en solitario.

Año excepcional

Al batear este vuelacercas, Sosa alcanza los dieciséis cuadrangulares en la presente temporada, duplicando así su récord del año 2024, donde solo registró ocho tablazos de vuelta completa en solo siete turnos menos al bate.

Del mismo modo, promedia para .273 con un porcentaje de embasamiento (OBP) de .303 puntos y .748 de OPS (sumando slugging) y ha alcanzado las cincuenta carreras impulsadas, además de haber anotado cuarenta y una.