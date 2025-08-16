Lenyn Sosa sigue con su temporada brillante y se acerca a una importante cifra redonda (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Si bien los Medias Blancas de Chicago no han estado ni cerca de competir en la temporada 2025 de las Grandes Ligas, se puede decir que no todo es negativo para el equipo que hace vida en el sur de la ciudad, y sino, solo basta con ver lo que ha podido hacer el venezolano Lenyn Sosa en lo que va de la campaña.

El nacido en Puerto Ordaz vive, de lejos, su mejor zafra como jugador de la Gran Carpa. En 377 turnos al bate, distribuidos a lo largo de 105 juegos, batea para .273/.301/.440/.741, con 15 batazos de vuelta completa y 49 carreras impulsadas, cifras que lo convierten en una seria amenaza con el bate.

Además, gracias a estos números tremendos, los mejores de su carrera, Lenyn Sosa está a punto de lograr una cifra redonda importante en su trayectoria de cuatro temporadas en el mejor beisbol del mundo, marca que podría ser además un buen augurio para lo que le depara el futuro.

Lenyn Sosa cerca de las 100 impulsadas

Este viernes 15 de agosto, los Medias Blancas de Chicago cayeron derrotados en el inicio de su serie ante los Reales de Kansas City, por marcador de 3-1. Sin embargo, esta única rayita de los "ChiSox" fue 100% obra de Lenyn Sosa, quien con un cuadrangular solitario había igualado el marcador momentáneamente en el cuarto episodio.

Además de ser el batazo de cuatro esquinas número 15 del criollo en esta campaña, esta también fue la carrera impulsada número 99 del oriundo de Puerto Ordaz de por vida en el beisbol de las Grandes Ligas, por lo que a sus 25 años de edad, está a tan solo una fletada más de alcanzar las 100.

Sin duda, este ha sido el año en el que Lenyn Sosa finalmente se ha afianzado como un titular inamovible en el beisbol de las Grandes Ligas, y no solo los Medias Blancas de Chicago se ilusionan con esto, ya que en Venezuela, los Leones del Caracas también mantienen el ojo puesto en un jugador que justamente empezó a brillar luego de pasar por la LVBP.