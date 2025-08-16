Freddy Fermín brilla en San Diego y deja helado a Shohei Ohtani (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Aunque todavía falta bastante para que termine la temporada 2025, se puede decir con certeza que, hasta los momentos, uno de los grandes aciertos de la ventana de cambios en las Grandes Ligas fue la llegada de Freddy Fermín a los Padres de San Diego.

El receptor venezolano llegó para reforzar una posición en la que los californianos tenían una necesidad extrema, y hasta ahora, ha superado las expectativas que se tenían sobre él. Desde su llegada, el nacido en Puerto Ordaz batea para .364/.400/.485/.885 en 10 compromisos, por lo que ha sido una fuerza temible con el madero.

Además, defensivamente también ha logrado darle un salto de calidad al equipo. Este viernes 15 de agosto, Freddy Fermín demostró justamente que es un catcher formidable en el inicio de la serie ante los Dodgers. Con el madero, se fue de 2-1, y detrás del plato, dejó una jugada para el recuerdo, al retirar en intento de robo al que posiblemente sea el mejor jugador de la actualidad: Shohei Ohtani.

Freddy Fermín sigue brillando en San Diego

Los Padres de San DIego no iniciaron la serie ante los Dodgers de buena manera, ya que cayeron derrotados por pizarra de 3-2, en lo que fue un verdadero duelo de pitcheo. Freddy Fermín sonó un imparable en dos turnos al bate durante el compromiso, además de también lograr con éxito un toque de sacrificio.

Pero sin duda alguna, el mejor momento del criollo en todo el juego de pelota fue detrás del plato. "El Manao" no solo guio con sapiencia al pitcheo de los Padres, que se mostró sólido a pesar de la derrota, sino que también se dio el lujo de retirar a Shohei Ohtani en un intento de robo a la segunda base, con un tiro perfecto que dejó sin opciones al jugador japonés.

En definitiva, a pesar de la derrota, Freddy Fermín se ha afianzado como el catcher titular que los Padres de San Diego buscaban con desespero, y si mantiene este nivel, no hay razón para que los dirigidos por Mike Shildt no sueñen con conseguir grandes cosas en este 2025.