Súper prospecto dominicano pierde la vida a los 14 años de edad

Tragedia terrible la que ha golpeado al mundo del beisbol este sábado 16 de agosto. Según reporta el periodista Francys Romero, el joven jugador dominicano Gustavo Talmaré, de tan solo 14 años de edad, falleció el viernes 15 de agosto en su natal República Dominicana, en una noticia sumamente trágica que llena de tristeza al mundo del beisbol.

Talmaré no solo era un joven con toda una vida por delante, sino que además era uno de los talentos más emocionantes llamados a firmar entre 2027 y 2028, estatus que se ganó con su espectacular rendimiento en diversos torneos en los que había representado al país quisqueyano en los últimos años.

Un talento enorme

El joven jugador dominicano se dio a conocer en el año 2023, cuando brilló con luz propia y fue el mejor jugador de su país en el prestigioso Mundial sub 12 de beisbol.

Además, Gustavo Talmaré también supo ser la gran figura de la primera edición de la Serie del Caribe Kids, realizada en el año 2024. En este campeonato, fue el jugador más destacado y además, el líder en cuadrangulares de dicho certamen, por lo que sin duda alguna llamó la atención de propios y extraños.

Según información publicada por ESPN Dominicana, la causa del fallecimiento de este joven jugador habría sido un ahogamiento, sufrido en una laguna. "“El cuerpo del niño fue rescatado por un miembro de uno de los organismos de socorro de la República Dominicana. No puedo explicarme qué hacía en esa laguna, o por qué estaba en ese lugar, el cual queda a 40 minutos de la academia. No tengo los detalles de cómo terminó ahí, pero sé que las autoridades están investigando el suceso", explicó Amaurys Nina, propietario de la academia en la que estaba Gustavo Talmaré.