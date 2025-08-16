MLB: Clayton Kershaw le gana al retiro y marca el camino de Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

Clayton Kershaw es de los lanzadores que ha trascendido en Grandes Ligas. Su impacto en Dodgers de Los Ángeles es profundo, siendo un referente dentro y fuera del terreno. Ahora, en lo que sería su última campaña, se burla del retiro a fuerza de rendimiento.

Kershaw en teoría iba a tener una larga despedida durante la campaña 2025. Pasearse por los diferentes estadios, recibir ovaciones y más era el objetivo principal; además de alcanzar los 3.000 hits en su carrera. Sin embargo, la realidad es que está siendo determinante en la rotación.

Clayton en 2025 es el lanzador con más aperturas entre lanzadores actuales (15). También tiene la segunda mejor efectividad del equipo en al menos 5 aperturas (3.01); pero la cosa no termina ahí, también posee la segunda mayor cantidad de aperturas de calidad (6) en la temporada.

Números de Clayton Kershaw con Dodgers de Los Ángeles en 2025

Clayton Kershaw está mostrando un nivel élite en lo que podría ser su última temporada en Grandes Ligas. Su consistencia en cada apertura, es sinónimo fiel del trabajo que ha mantenido en su carrera; aplicando especial atención a su control para alcanzar números sólidos en 2025.

Números de Kershaw en 2025

- 15 juegos, 15 aperturas, 7-2, 3.01 efectividad, 77.2 entradas, 73 hits, 26 carreras limpias, 7 jonrones, 20 boletos, 49 ponches, 1.20 WHIP

¿Qué otra marca busca Clayton Kershaw en 2025?

Sí aún Clayton Kershaw tiene dos retos importantes que alcanzar antes del retiro con Dodgers de Los Ángeles. El lanzador de 39 años está en la tarea de alcanzar el top 3 de lanzadores con más innings lanzados para Dodgers (necesita 45.2 entradas); pero además, busca el top 5 de más juegos con la organización (necesita 11 juegos).