Actriz de "Scary Movie" fue encontrada sin vida en su casa: Tenía 62 años

El cuerpo de la mujer fue hallado en la cocina por una amiga que llamó al 911 

Elvis González
Martes, 06 de enero de 2026 a las 02:39 pm
Actriz de "Scary Movie" fue encontrada sin vida en su casa: Tenía 62 años
"Scary Movie" / Cortesía
Se ha confirmado la muerte de Jayne Trcka, una brillante actriz que destacó en la década de los 80, 90 y 2000 con producciones importantes, como el film de comedia “Scary Movie”. La artista fue encontrada sin signo vitales en su residencia de California, a los 62 años.

Encontrada sin vida

Información recogida en diversos medios afirman que la muerte ocurrió el 12 de diciembre y que fue confirmada a los familiares de Jayne por el médico forense del condado de San Diego.

Sin embargo, no han revelado si la mujer presentaba alguna enfermedad o situación mental, que la habría llevado a quitarse la vida.

Las autoridades se encuentran realizando una investigación profunda para conocer más detalles, que ayuden a esclarecer el caso.

La muerte de la también fisicoculturista ha desarrollado mucha incertidumbre en los medios y redes sociales.

Detalles de una amiga

Según información publicada por TMZ el lunes 5 de enero, dicen que una amiga de Trcka, había estado llamando a los familiares para conocer de su paradero. Sin embargo, al no tener respuestas decidió asistir a la casa de la actriz y al llegar encontró el cuerpo tirado en la cocina.

La fuente que no revelada por el medio estadounidense, aseveró que los servicios del 911 llegaron a la casa y declararon de inmediato muerta a Jayne.

En la película “Scary Movie” interpretó a la profesora de gimnasia, marcando su debut en el cine comercial de Hollywood. 

 

Martes 06 de Enero de 2026
