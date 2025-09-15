Muere emblemática actriz de “María la del Barrio” ¡Paz a su alma!

Suscríbete a nuestros canales

La televisión latinoamericana está de luto por la muerte de la querida actriz de telenovelas Tara Parra a los 93 años. Kenia Gascón, su hija, fue la responsable de anunciar la noticia en una publicación de Facebook cargada de mucho dolor.

“Con mucho dolor les comparto que mi madre ha muerto ayer en la tarde. Todo se precipitó desde el día de su cumpleaños”, escribió Gascón en su perfil en la red social. Además, destacó la comprensión y el apoyo brindado a su madre a lo largo de su carrera actoral.

“Ustedes fueron parte de la gran felicidad que mi madre vivió en estos últimos años. Mi adorada madre, Tara Parra, inteligente, brillante, talentosa, pero ante todo entregada y bondadosa”, comentó.

En la publicación no se mencionó la causa de la muerte ni padecimientos de la actriz recordada por la telenovela “María la del Barrio”.

Carrera actoral de Tara Parra

A Tara Parra se le atribuyen más de 30 créditos en distintos proyectos televisivos, sin embargo, la actriz es recordada por su personaje de la madre superiora Matilde en “María la del Barrio”.

Aunque sus primeros pasos en la actuación fueron a los 14 años en una obra de Ignacio López Tarso.

Su primer melodrama fue en 1986 en “Cuna de Lobos” y poco a poco se volvió un rostro recurrente en las producciones. Otros proyectos en los cuales destacó son: “El extraño retorno de Diana Salazar”, “Ángeles blancos”, “Destino”, “Prisionera de amor” y “La culpa”.