Rafael Ithier: El legado que deja el músico con "El Gran Combo de Puerto Rico"

Puerto Rico está de luto, por la partida a los 99 años del legendario director musical Rafael Ithier, creador y pilar fundamental de la agrupación “El Gran Combo”. Medios puertorriqueños afirman que el señor murió, el sábado 6 de diciembre en su residencia de Bayamón.

Metro Puerto Rico notificó en un artículo que el respetado artista murió de manera natural, en la compañía de su familia. Rafael era casado con Carmela Soto, y deja cinco hijos llamados Carlos, Pedro, Mérida, Ivonne y Maritza, quienes estuvieron siempre cuidándolo.

Un legado único

En el año 1962 el maestro fundó la famoso agrupación, considera una de las más influyentes, respetadas y seguidas en todo el mundo.

Ithier, estuvo presente en los 63 años de El Gran Combo como grupo, marcando generaciones de músicos y seguidores, con temas que por siempre estarán en el corazón de todos como “Un verano en Nueva York”, “Me liberé”, “Trampolín”, “Timbalero”, “Se nos perdió el amor”, entre muchas otras.

Rafael Ithier Natal, nació el 29 de agosto de 1926, en San Juan, y desarrolló su crianza en Río Piedras, Puerto Rico. La producción más reciente en la que participó fue en el año 2021 con “En Cuarentena”, que fue un gran éxito, y se suma a las más de 70 que realizó con la agrupación.

El piano era su gran pasión e hizo que el Gran Combo de Puerto Rico, se presentara en los cinco continentes, un hecho histórico.

Duro adiós

A través de las redes sociales múltiples artistas se han despedido de Rafael, como Víctor Manuelle, quien escribió: “Hoy el universo salsero pierde uno de sus pilares más importantes en la historia del género “Don Rafael Ithier” el fundador, director, arreglista y pianista de la orquesta de Salsa más importante del mundo”.

José Alberto “El Canario”, también utilizó las redes para escribir un mensaje: “Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de Rafael Ithier, creador y pilar de El Gran Combo de Puerto Rico. Un maestro, un visionario y un gigante de nuestra música”.