Así luce la casa de "Mi pobre angelito", 35 años después de la película

Una de las películas más esperadas en la época de navidad es sin duda “Mi pobre angelito”, comedia infantil estrenada en 1990 y protagonizada por Macaulay Culkin. El niño carismático desafía a unos torpes ladrones, luego de que sus padres lo olvidarán en casa.

Renovación del inmueble

La residencia donde se grabó la primera secuela del film, ya no es la sombra de aquella repleta de colores, adornos de navidad y paredes estampadas, en la que el personaje de Kevin Mccallister, hizo tantas travesuras.

35 años después del primer estreno, la emblemática residenciada ubicada en Winnetka, Illinois, tiene ahora diseños elegantes y minimalista, con amplias paredes en color blanco, lámparas modernas y cocina totalmente renovada, muy lejana del aire noventero.

Una remodelación que claramente apuesta por lo moderno, lujoso, elegante y con mucho espacio, muy diferente a esa casa recargada que se presentó el film, de Kevin con su numerosa familia.

Sin embargo, no todo fue cambiado, la emblemática fachada con muchas ventanas, luces y llena de arboles se mantiene igual que en la película, dirigida por el cineasta estadounidense Chris Columbus.

Architecture & Design fueron los encargados de mostrar la renovación de la casa, que según medios estadounidense fue vendida en diciembre del 2024 por un valor de 5.5 millones de dólares.