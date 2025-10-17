Actor estrella de "Mi pobre angelito" fue hospitalizado de emergencia

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los personajes más icónicas de la película “Mi pobre angelito”, es el del ladrón Marv Marchins, interpretado por el actor estadounidense Daniel Stern. Según información de TMZ, el artista de intensos ojos azules, fue hospitalizado hace días, en el estado de California.

¿Qué tiene el actor?

El medio estadounidense especializado en entretenimiento, informó que el actor hoy de 67 años, llamó de emergencias al Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, quienes respondieron de manera inmediata, llevándolo a un centro de salud para que fuese atendido.

Aunque TMZ no reveló la causa exacta de la emergencia de Stern, afirmaron que ahora está fuera de todo mal y listo para seguir con su vida en su casa, lejos de los focos y los medios de comunicación.

“Ahora se encuentra bien, se ha recuperado y fue dado de alta”, escribieron en un artículo.

La noticia de Daniel generó comentarios de preocupación de seguidores, quienes siguen cada año, la popular película de navidad grabada en 1990 con Macaulay Culkin, como Kevin McCallister, y Joe Pesci, como Harry.

¿Qué fue de su vida?

El artista que también estuvo en la secuela de “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”, lleva una vida discreta.

Trabaja como escultor de bronce y agricultor, en su racho ubicado al sur de California. “Amo estar en la naturaleza. Amo estar lejos. Amo mi soledad y poder concentrarme en lo que hago. Así que el mundo agrícola es un gran lugar para mí”, comentó hace años en una entrevista.