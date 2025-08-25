Muere la actriz Verónica Echegui: ¿Qué enfermedad tenía la española?

Suscríbete a nuestros canales

El cine español está de luto tras la repentina partida física de Verónica Echegui, la cual se conoció este 25 de agosto a los 42 años.

¿De qué sufría Verónica Echegui?

La actriz madrileña, recordada por su emblemática interpretación de “La Juani” en “Yo soy la Juani” (2006), perdió la vida el domingo 24 de agosto tras varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid debido a un cáncer.

Hasta ahora, se desconoce las causas exactas de la muerte, pero, medios españoles informaron que, la artista presentaba fuertes complicaciones mientras luchaba con dicha enfermedad en silencio.

Su muerte ha sacudido al país. La industria cultural está en estado de shock y las redes sociales se han inundado de emotivos mensajes de despedida, homenajes y recuerdos imperecederos de su talento y carisma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también expresó su pesar: “Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven”, escribió en X.

Este lunes se instaló su capilla ardiente en el Tanatorio de La Paz, en Alcobendas. Al día siguiente, será incinerada en una ceremonia íntima, rodeada por familiares y amigos cercanos, un momento que promete ser de profunda emoción y recogimiento.

De "La Juani" a camaleónica de la pantalla

Desde su explosión en el cine gracias a “Yo soy la Juani”, donde encarnó con autenticidad y fuerza a una joven decidida a convertirse en actriz, Echegui no tardó en consolidarse como una figura imprescindible.

Su versatilidad la llevó a ser nominada en múltiples ocasiones a los Premios Goya: Mejor Actriz Revelación (Yo soy la Juani, 2007), Mejor Actriz Protagonista (El patio de mi cárcel, 2009; Katmandú, un espejo en el cielo, 2012) y Mejor Actriz de Reparto (Explota, explota, 2021).

Su última aparición fue en la serie “A muerte”, de Dani de la Orden para Apple TV+, una comedia romántica con tintes existenciales estrenada en febrero. En ella interpretó a Marta, una mujer libre que, al quedarse embarazada, revisita su infancia y se enfrenta al dolor, la enfermedad y la pérdida.