Promesa del baloncesto muere ahogado: tenía solo 22 años

Lo que terminó como una divertida velada, terminó en tragedia, luego de que el basquetbolista, Deng Mayar, joven y talentoso jugador de 22 años se ahogara el pasado 16 de agosto de 2025 en la reserva Blackridge en Herriman, Utah.

El estadounidense acababa de incorporarse a la Universidad de Nebraska-Omaha, donde se perfilaba como una de sus mejores estrellas.

La dolorosa muerte de Deng

El incidente se desencadenó alrededor de las 5:40–5:45 p.m., cuando se recibió una llamada de emergencia notificando que dos personas estaban en peligro en el agua cerca de Salt Lake City.

Mayar nadaba junto a su amigo Sa Mafutaga, de 21 años, quien logró llegar a la orilla, pero al notar que Mayar seguía en dificultades, regresó al agua para ayudarlo.

Otros presentes intentaron socorrerlo, pero todos los esfuerzos resultaron infructuosos mientras Deng se sumergía hasta quedar completamente fuera de la vista.

El rescate se activó de inmediato y participaron la Unified Fire Authority, equipos de rescate acuático y la Patrulla de Caminos de Utah. Tras más de cinco horas de búsqueda en coordinación con varios departamentos de emergencia, el cuerpo sin vida de Mayar fue localizado por un robot sumergible alrededor de las 10:40 p.m.

Un jugador en ascenso con impacto profundo

Deng Mayar era originario de Salt Lake City y pasó previamente por Howard Junior College antes de destacar en la Universidad de Dakota del Norte (UND). Allí participó en 42 partidos, promediando entre 5.7 y 6.3 puntos y unos 4 rebotes por juego en su último año.

Este verano, fue transferido a la Universidad de Nebraska-Omaha, una incorporación esperada con entusiasmo. Su entrenador, Chris Crutchfield, confesó que “nuestro programa entero está devastado al enterarnos de su muerte” y agregó que durante el verano Mayar había mostrado “un progreso tremendo”.

Crutchfield, junto con la comunidad deportiva, lo describió como “una alegría tenerlo cerca” y alguien que “mejoraba la cultura del equipo”. Tanto él como su esposa, así como la universidad, enviaron “todo el cariño y nuestras oraciones” a su familia, amigos y compañeros.