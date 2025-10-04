MLB

Estos jugadores lideran en OPS la postemporada de Grandes Ligas

Por

Ricardo Rodríguez
Sabado, 04 de octubre de 2025 a las 01:45 pm
Randy Arozarena. Marineros de Seattle. Foto: Cortesía
Entre las estrellas de la postemporada en los últimos años, hay varios nombres que destacan entre los líderes ofensivos de forma obligatoria y la mayoría de ellos han sido consistentes sobre la caja de bateo.

Sin embargo, no todos siguen en la batalla por un cupo a la Serie Mundial este 2025. De hecho, Fernando Tatis Jr, que comanda el renglón de OPS entre 2020 y 2025 con 1.114, no pudo avanzar con Padres de San Diego a la Serie Divisional.

Líderes en OPS

Cabe destacar que, en este grupo de jugadores activos comandado por Tatis Jr solo 9 de los 20 líderes en OPS participando en la postemporada de este año, siguen con vida en los Playoffs.

Tal es el caso de Randy Arozarena (con 1.104) con Marineros de Seattle, Bryce Harper (1.016) con Phillies de Filadelfia, Giancarlo Stanton (.950) con Yankees de Nueva York, Paul Goldschmidt (.923) con Yankees de Nueva York, Kyle Schwarber (.906) con Phillies de Filadelfia, Freddie Freeman (.889) con Dodgers de Los Ángeles, Kike Hernández (.882) Dodgers de Los Ángeles, Teoscar Hernández (.876) con Dodgers de Los Ángeles y George Springer (.875) con Azulejos de Toronto.

