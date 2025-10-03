Así se disputará la primera jornada de la Serie Divisional en los playoffs de la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Los juegos de Comodín fueron un pequeño preámbulo de lo que viene en las siguientes tres etapas finales de la postemporada 2025 en las Grandes Ligas. Esto quiere decir, que las Series Divisionales, estarán imperdibles y por ende, es importante que desde ya conozcas cuál y cómo será la primera jornada en esta etapa.

Los Dodgers de Los Angeles, Tigres de Detroit, Cachorros de Chicago y los Yankees de Nueva York; fueron las organizaciones que avanzaron a la Serie Divisional y la mayoría de estos conjuntos ya van en camino a las respectivas ciudades de quienes serán sus oponentes, para enfrentarse el sábado, 4 de octubre, en lo que corresponderá como la primera fecha de esta llave.

Tal como se vino implementando en el Wild Card, se tratará en lo posible, evitar que los encuentros choquen entre sí. Por esa razón, el primer duelo será las 2:08 pm (hora venezolana) y el resto comenzarán aproximadamente cada dos horas después.

Solamente tres franquicias tienen confirmados a sus brazos abridores, el resto lo anunciará en el transcurso de este día viernes.

Así se jugará la primera jornada de la Serie Divisional en ambas ligas:

- Cachorros de Chicago (por definir) vs Cerveceros de Milwaukee (Freddy Peralta) 2:08pm

- Yankees de Nueva York (por definir) vs Azulejos de Toronto (por definir) 4:08pm

- Dodgers de Los Angeles (Shohei Ohtani) vs Phillies de Philadelphia (Christopher Sánchez) 6:38pm

- Tigres de Detroit (por definir) vs Marineros de Seattle (por definir) 8:38pm.