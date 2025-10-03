MLB: Novato de los Yankees entra en la historia con ponches supersónicos (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

En el Juego 3 de la Serie de Comodines de la Liga Americana, el lanzador derecho de los Yankees de Nueva York, Cam Schlittler se convirtió en protagonista al registrar dos ponches con lanzamientos de más de 100 millas por hora. Este logro lo coloca en una lista exclusiva de abridores que han alcanzado múltiples abanicados con velocidad triple dígito en un solo juego de postemporada desde que se implementó el seguimiento de pitcheos en 2008.

Un debut de impacto en la postemporada

Schlittler, joven promesa de los Mulos, demostró que no le pesa el escenario de octubre. En su primera aparición en playoffs, no solo ha mantenido a raya a los bateadores rivales con cinco ponches en cuatro innings completos, sino que lo hizo con una potencia que lo ubica junto a nombres de élite como Hunter Greene y Jacob deGrom, quienes lideran la lista con cuatro ponches de 100+ mph en un solo juego.

Según Sarah Langs, desde 2008, solo seis abridores han logrado múltiples ponches con pitcheos de más de 100 mph en un juego de postemporada. Además de Schlittler, figuran Hunter Greene (2025), Jacob deGrom (2022), Tarik Skubal (2025), Spencer Strider (2023) y Noah Syndergaard (2015). Que el nombre de Schlittler aparezca junto a estos consagrados es señal de su potencial y del impacto inmediato que está teniendo en las Grandes Ligas.