MLB: Gabriel Arias y Brayan Rocchio le dicen adiós a la postemporada tras eliminación de Cleveland

La participación de los venezolanos Brayan Rocchio y Gabriel Arias en la postemporada de las Grandes Ligas llegó a su fin este jueves, luego de que los Guardianes de Cleveland fueran eliminados por los Tigres de Detroit en la Serie de Comodín de la Liga Americana. El equipo de Ohio no logró avanzar a la Serie Divisional, cerrando una campaña marcada por altibajos y poca producción ante el pitcheo bengalí.

Brayan Rocchio brilló con jonrón decisivo en el segundo juego

El infielder Brayan Rocchio, quien fue llamado desde Triple A para reforzar el roster en septiembre, se hizo sentir en el segundo juego de la serie. En ese encuentro, Rocchio conectó un cuadrangular en el octavo inning, rompiendo el empate y guiando a los Guardianes a una victoria 6-1 que forzó el tercer y decisivo duelo.

En total, Rocchio terminó la serie de comodín con línea de 9-2, incluyendo un jonrón, una carrera anotada y una impulsada. Su batazo de 379 pies por el jardín derecho fue uno de los momentos más destacados de la serie para Cleveland, aunque no fue suficiente para evitar la eliminación.

Gabriel Arias con dos sencillos

Por su parte, Gabriel Arias no tuvo la misma fortuna. El campocorto venezolano se fue de 10-2 en la serie, incluyendo un ponche en el segundo juego. Arias, quien había sido una pieza regular en el lineup durante la temporada, no logró aportar ofensivamente en los momentos clave de la serie.

Con esta derrota, los Guardianes cierran su participación en la temporada 2025, mientras los Tigres avanzan a enfrentar a los Marineros de Seattle en la siguiente ronda.