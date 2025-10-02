Esto dice Brayan Rocchio tras su brillante actuación en el segundo juego ante Detroit

Suscríbete a nuestros canales

Luego de perder el primer choque en la Serie de Comodín en la Liga Americana, los Guardianes de Cleveland empataron la eliminatoria ante Tigres de Detroit después de imponerse en el segundo asalto por seis carreras a una.

Uno de los peloteros más destacados del compromiso fue Brayan Rocchio, quien despachó un cuadrangular en solitario para que su equipo tomase la ventaja en la octava entrada, yéndose así de 3-1.

"Nosotros siempre, a pesar de que comenzamos lento, tenemos esa buena energía, siempre nos damos apoyo los unos a los otros", manifiesta el campocorto caraqueño sobre la confianza del equipo: "Yo sabía que en algún momento íbamos a explotar".

Sobre el compromiso que los Guardianes disputarán este jueves para desempatar la serie y enfrentar a Marineros de Seattle en una hipotética Serie Divisional, el venezolano considera como clave "hacer lo mismo que hoy: mantenernos unidos para que todo salga bien".