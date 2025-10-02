Estos son los juegos y los lanzadores para el cierre del Wild Card

Suscríbete a nuestros canales

La segunda jornada de la postemporada transcurrió de la misma manera de la fecha de debut, con la única diferencia, que un solo equipo ganó por segunda noche consecutiva, mientras que en el resto se empataron las cosas y por lo tanto, tres series de Comodín llegaron al "bonito".

De cara a esta jornada decisiva, todo está listo y es importante repasar cuáles serán los abridores de cada organización, en unos desafíos dónde no habrá mañana. La novena que barrió en su serie, fue la de los Dodgers de Los Angeles, quienes ratificaron su superioridad ante los Rojos de Cincinnati.

Juegos y lanzadores para la tercera jornada de Wild Card:

- Tigres de Detroit (Jack Flaherty) vs Guardianes de Cleveland (Slade Cecconi) 3:08pm

- Padres de San Diego (Yu Darvish) vs Cachorros de Chicago (Jameson Taillon) 5:08pm

- Medias Rojas de Boston (Connelly Early) vs Yankees de Nueva York (Cam Schlitter) 8:08pm.