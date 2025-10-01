MLB: Aroldis Chapman sigue haciendo historia en Grandes Ligas

Aroldis Chapman sumó otro poderoso capítulo en su legado en Grandes Ligas. Su última actuación con Medias Rojas de Boston lo llevan a un nivel superlativo entre peloteros cubanos. De hecho, con su actuación en el Juego 1 de Serie de Comodín alcanzó dos registros históricos.
Chapman se convirtió en el pelotero cubano con más postemporadas en la historia de MLB. Por otra parte, también es el primer cubano en aparecer en octubre con cinco franquicias diferentes: Rojos de Cincinnati, Cachorros de Chicago, Yankees de Nueva York, Rangers de Texas y Medias Rojas de Boston.
Aroldis ha sido ficha de cierre en dos coronas históricas: con los Cachorros en 2016, rompiendo la sequía más larga en MLB, y con los Rangers en 2023, consolidando su legado como relevista de impacto. En ambas Series Mundiales, su brazo zurdo fue símbolo de presión y ejecución en momentos críticos.
Aroldis Chapman firmó una temporada dominante con los Red Sox
Aroldis Chapman fue uno de los relevistas más consistentes de la temporada 2025 en Grandes Ligas. El zurdo cubano firmó una campaña dominante con los Red Sox, combinando potencia, comando y presencia escénica. Su rol como cerrador fue clave en la clasificación de Boston, elevando su perfil como ficha de impacto institucional.
A los 37 años, Chapman no solo mantuvo la potencia; la refinó. Su temporada con Medias Rojas respira vigencia, adaptación y legado latino. En un equipo joven, su presencia fue guía silenciosa y símbolo de ejecución. Cada salida fue testimonio de un brazo que desafía el tiempo y honra la memoria cubana.
Números de Aroldis Chapman en 2025
Una de las mejores temporadas en la carrera de Aroldis Chapman, mostrando dominio absoluto y mucha precisión en cada juego. El cubano fue uno de los baluartes para lograr su lugar en la postemporada; pero quizás también para otra corona de Serie Mundial para Red Sox.
Números de Chapman en 2025:
- 67 juegos, 5-3, 1.17 efectividad, 32-34 salvados, 61.1 entradas, 28 hits, 8 carreras limpias, 15 boletos, 85 ponches, 0.70 WHIP.