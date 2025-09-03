MLB: De Koji Uehara a Aroldis Chapman en un bullpen que respira campeonato

Suscríbete a nuestros canales

Medias Rojas de Boston tienen pocos campeonatos en su historia, pero desde el 2.000 es el más ganador en Grandes Ligas. Parte el éxito se explica por contar con relevistas que eran máquinas para sacar outs. En 2025, Aroldis Chapman recuerda la mejor versión de un Koji Uehara campeón de Serie Mundial.

En 2025, Chapman suma 54.0 entradas, 28-30 salvamentos y 1.00 de efectividad. Su dominio está siendo fundamental y oportuno para alcanzar octubre con un gran ritmo de competición; pero además, cada salida del cubano respira campeonato en un equipo contendiente.

2013 Uehara era sinónimo de seguridad en el montículo de Red Sox: 64.1 entradas, 21-24 salvamentos y 1.09 de efectividad. Su dominio en la temporada y en octubre lo llevó a ser la pieza clave para el campeonato; en pleno 2025, Aroldis transmite la misma idea y llena de confianza a la afición y a sus compañeros.

Chapman 2025 vs Uehara 2013: Una temporada que respira campeonato

Aroldis Chapman y Koji Uehara son dos estilos diferentes con el mismo objetivo: dominar desde el bullpen y brindar seguridad a sus equipos. El japonés tenía una precisión quirúrgica y el cubano potencia controlada; ambos alcanzaron el nivel más óptimo para llevar a Medias Rojas de Boston a postemporada.

Chapman 2025 vs Uehara 2013

Nombre Juegos Marca ERA ERA+ JS IL H CL HR BB BB% SO SO% WHIP WAR Aroldis Chapman (2025) 59 4-2 1.00 418 28 54.0 21 6 3 14 7.1 77 39.1 0.64 3.3 Koji Uehara (2013) 73 4-1 1.09 379 21 74.1 33 9 5 9 3.4 101 38.1 0.56 3.5

Hay que tomar en cuenta que al lanzador cubano aún le resta prácticamente el mes de septiembre de temporada regular. En ese contexto, aún podría seguir mejorando sus registros y llegar con un gran ritmo de competición a la postemporada.

¿Qué significa Aroldis Chapman para Medias Rojas en 2025?

Aroldis Chapman es un líder silencioso con experiencia y estabilidad emocional para afrontar el periodo más estresante para el relevo de Boston. En un año donde se aspiraba a postemporada, ahora se puede ver un panorama que puede ser histórica para la organización y en parte es por la figura del cubano.