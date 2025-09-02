Aroldis Chapman sigue demostrando por qué esta es su mejor temporada (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

El lunes pasado, Aroldis Chapman volvió a demostrar su valía en el bullpen de Medias Rojas de Boston, poniendo el candado a la victoria de los suyos 6-4 sobre Guardianes de Cleveland.

Solo 5 lanzamientos le bastaron al 'Misil' cubano para poner fin al compromiso, tras dominar a Jhonkensy Noel con elevado al jardín central, ponchar al infielder venezolano, Brayan Rocchio y retirar a Steven Kwan con una línea de out al jardín izquierdo.

Gracias a esta reciente actuación, llegó a 28 juegos salvados este año y bajó su efectividad a 1.00 en 54 episodios completos.

Una versión inmejorable

Hasta ahora, el experimentado relevista de 37 años, mantiene una racha de 16 presentaciones y 46 bateadores enfrentados sin permitir un imparable.

La última ocasión en la cual Chapman concedió algún hit y/o carrera fue el 23 de julio, cuando desperdició una oportunidad de salvamento ante Filis de Filadelfia, gracias a un cuadrangular de J.T Realmuto que igualó las acciones 6-6 en la parte alta del octavo episodio.

Cabe destacar que, en lo que va de año, acumula 30 chances de juego salvado y solo en dos ocasiones ha fallado. Incluso, el contraste entre la cantidad de ponches que suma (77) y las bases por bolas que ha concedido (14) es sinónimo de lo dominante que ha sido en sus 59 salidas y de cuán exitoso ha sido este 2025.