Aroldis Chapman y Medias Rojas acuerdan extensión de Contrato (+Detalles)  

Suscríbete a nuestros canales

El relevista cubano de los Medias Rojas de Boston, Aroldis Chapman, recibió una buena noticia este sábado y es que seguirá por un año más con el conjunto de Massachusetts, tras superar las expectativas del conjunto patirrojo.

Así lo dio a conocer el periodista cubano Francys Romero a través de su cuenta en la red social X. La extensión tiene un valor de $13 millones para 2026 y viene con una opción mutua para 2027, según MassLive.

Por encima de las expectativas

Aroldis Chapman no solo va siendo uno de los mejores relevistas de la zafra, sino que también ha sido pieza clave en el buen paso de Boston Red Sox esta temporada. “El misil cubano” tiene registro de cuatro victorias, dos derrotas y 26 salvamentos con una efectividad de 1.04 con 74 ponches en 52 entradas.

Además de eso, Chapman ha operado con un control casi nunca visto en sus 16 años de carrera, con un WHIP de 0.67 y 2.4 bases por bolas por cada nueve entradas, ambas cifras consideradas mejores marcas personales.

“Siempre tengo cuidado de decir ‘Esta persona superó las expectativas', porque parece que no teníamos grandes expectativas. Pero sí, teníamos expectativas muy altas y ha sido tan bueno o incluso mejor de lo esperado”, declaró Craig Breslow, director de béisbol de los Red Sox, a MassLive a principios de esta semana.

Estamos hablando del mejor relevista de la historia entre cubanos en MLB y uno de los mejores cerradores que ha pasado por un terreno en las Mayores. Aroldis Chapman acumula 1320 ponches, por encima incluso del exrelevista y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Billy Wagner.

Además, suma 361 juegos salvados y ocupa el lugar 13 históricos. Tiene 59 victorias, 47 derrotas, 812 capítulos de labor y 2.53 de promedio de limpias de por vida.