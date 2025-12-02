El baloncesto le dice adiós a esta figura italiana

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad del baloncesto dice adiós a uno de los delanteros europeos más destacados de la era moderna de la NBA. En la mañana de este martes, el veterano delantero italiano Danilo Gallinari anunció formalmente su retiro del baloncesto profesional a la edad de 37 años, poniendo fin a una notable carrera que abarcó dos décadas, con 16 de ellas dedicadas a la National Basketball Association (NBA).

Conocido por su habilidad para el tiro y su versatilidad ofensiva, el apodado "Il Gallo" forjó una impresionante trayectoria en la liga estadounidense, disputando 14 temporadas activas, además de dos campañas completas que se perdió debido a sendas lesiones de rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) que lo forzaron a la inactividad. A lo largo de su paso por la NBA, Gallinari dejó una huella imborrable con un promedio de 14.9 puntos y 4.7 rebotes por partido, cimentando su reputación como un tirador de élite con 1,456 triples anotados en su carrera.

Una Trayectoria Sólida y Consistente

Gallinari fue seleccionado por los New York Knicks con la sexta selección general en el Draft de la NBA de 2008, marcando el inicio de su aventura en Estados Unidos. Aunque su inicio en Nueva York fue breve, pronto se consolidó como una pieza valiosa en la liga.

A lo largo de sus 777 partidos en temporada regular, el delantero italiano vistió los colores de una larga lista de franquicias, incluyendo equipos como Denver Nuggets (su parada más larga y productiva), LA Clippers, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Boston Celtics (sin participación en juegos oficiales), Washington Wizards, Detroit Pistons y, finalmente, los Milwaukee Bucks, con quienes disputó su último encuentro en los Playoffs de la NBA de 2024.

Su longevidad y dedicación lo inscriben en un selecto grupo de la historia de la liga. Según datos del Elias Sports Bureau, Danilo Gallinari es uno de los apenas 299 jugadores que han logrado jugar al menos 14 temporadas en la NBA, una estadística que subraya la durabilidad y la alta calidad que mantuvo a pesar de las graves lesiones sufridas.

Un Último Baile con Título Incluido

A pesar de que su último partido en la NBA fue en la postemporada de 2024 con los Bucks, Gallinari prolongó su carrera profesional hasta 2025, coronándola con un éxito. Recientemente, el italiano reforzó a los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico, donde no solo conquistó el campeonato de liga, sino que también fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales, logrando así el único título de liga de su extensa carrera profesional.

El anuncio de su retiro, compartido en sus redes sociales con un emotivo video que repasa sus 20 años de carrera profesional (contando sus inicios en Italia), estuvo acompañado de un mensaje de gratitud. "Ha sido un viaje increíble lleno de innumerables recuerdos que llevaré conmigo el resto de mi vida. A quienes creyeron en mí, a todos los que me apoyaron y a quienes compartieron cada momento conmigo: gracias de corazón. ¡Estoy súper emocionado por el siguiente capítulo!", expresó "Il Gallo".

La NBA y el baloncesto internacional pierden a un competidor incansable cuyo legado se define por su talento ofensivo y la resiliencia para superar los desafíos físicos a lo largo de su carrera.