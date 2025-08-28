MLB: Aroldis Chapman y los números que lo colocan en otra dimensión

Suscríbete a nuestros canales

Aroldis Chapman es uno de los veteranos más imponentes de las Grandes Ligas. Con 37 años, el cubano ha desarrollado una de las temporadas más dominantes como relevista que se recuerde. Registra una racha con Medias Rojas de Boston que lo coloca en otra dimensión.

Chapman desde el 1 de junio ha lanzado 29.0 entradas, donde ha permitido 6 hits, 6 boletos y ha ponchado a 43 bateadores. En este tramo registra efectividad de 0.31 con un WHIP de 0.41; donde ha sumado 18 juegos salvados, consolidándose como el cerrador más dominante de 2025.

Aroldis con su experiencia, velocidad y capacidad para superar momentos de máxima tensión; se ha convertido en la pieza clave del bullpen de Red Sox en 2025. En una temporada donde el objetivo es llegara a postemporada, el cubano podría ayudarlos para un poco más de eso.

Números de Aroldis Chapman con Medias Rojas de Boston en 2025

Aroldis Chapman ha sido uno de los pilares de las victorias de Medias Rojas de Boston en 2025. El cubano llegó con la expectativa de ser parte de un equipo contendiente con opciones de postemporada. Ahora bien, con su rendimiento podría impulsar al equipo a la Serie Mundial.

Números de Aroldis Chapman en 2025

- 57 juegos, 4-2, 1.04 efectividad, 26-28 juegos salvados, 52.0 entradas, 21 hits, 6 carreras limpias, 3 jonrones, 14 boletos, 74 ponches, 0.67 WHIP

Aroldis Chapman y su campaña ejemplar con Red Sox

Aroldis Chapman con 37 años está registrando una de sus mejores temporadas en MLB. Su llegada a Boston lo potenció y lo ayudó a lograr sus mejores números en: 1.04 efectividad, 26-28 salvados (92% acierto), .119 de promedio a los bateadores y 0.67 de WHIP.