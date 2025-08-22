Aroldis Chapman iguala a este histórico y firma récord con Red Sox (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Aroldis Chapman continúa firmando una temporada 2025 brillante en las Grandes Ligas, siendo pieza clave en el equipo de Red Sox de Boston. El lanzador cubano recientemente sumó otro salvado en su cuenta y tuvo una nueva cita con la historia en su estupenda carrera.

"El mísil", como es apodado, a sus 37 años se sigue afianzando como uno de lso relevistas más dominantes del beisbol y sin duda, que fue un acierto de este equipo de Boston que lo firmó como agente libre antes de la presente campaña del mejor beisbol del mundo.

Aroldis Chapman y un nuevo hit histórico en su carrera

Con su salvado el jueves por la noche ante los Yankees de Nueva York, Chapman llegó a 22 salvamentos en la campaña 2022 y además, continúa escribiendo su nombre en la historia de las Grandes Ligas al alcanzar los 358 salvamentos de por vida, cifra con la que igualó a Troy Percival en el puesto número 13 de la lista de todos los tiempos en MLB. El cerrador cubano sigue consolidando una carrera que lo coloca entre los mejores relevistas de la era moderna, destacando por su consistencia y poder desde el montículo.

Además del hito histórico en la liga, el zurdo también estableció una marca dentro de los Red Sox de Boston, al extender su racha sin permitir hits a 11 juegos consecutivos. Con ello, igualó los registros de Koji Uehara (2013) y Brandon Workman (2019) como los relevistas más dominantes en este aspecto en la franquicia. Un doble logro que confirma su vigencia y lo consolida como una pieza clave en el bullpen de Boston.

Tras esta nueva marca en su carrera, Aroldis Chapman en 2025 tiene récord de 4-2, con 1.13 de efectividad, 0.72 de WHIP, 22 salvados y 69 ponches con el equipo de Boston, todo esto en 53 juegos.