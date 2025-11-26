Colaboradora de "Despierta América" habló de sus encuentros fugitivos con Luis Miguel

Suscríbete a nuestros canales

Es de conocimiento público que el cantante Luis Miguel, es todo un casanova que a lo largo de su vida ha tenido múltiples relaciones con cantantes, actrices y periodistas, quienes cayeron rendidas a sus encantos.

Conductora rompe el silencio

Recientemente una colaboradora del programa de Univisión “Despierta América”, habló de los momentos que vivió al lado del conocido “Sol de México, como encuentros fugitivos y hasta íntimos, dejando al público impactados.

Se trata de la modelo Andrea Estévez, quien se había mantenido en total silencio del romance que tuvo con el intérprete de “La Bikina”. En su momento muchos medios la ligaron con Luis Miguel, rumores que ella desmintió en varias ocasiones.

La mujer comentó en una entrevista que conoció al artista en Argentina y sostuvieron encuentros amorosos por casi dos años.

“Lo conocí en un recital y a partir de ahí fui a los diferentes lugares donde se presentaba. No hablaba con él, sino con su mánager para encontrarnos. Compré un Blackberry y le dije ‘Acá está solamente mi número, si vos quieres hablar conmigo, lo tienes que prender y llamarme’”, comentó.

Detalles del amor

La comunicadora contó que fueron momentos únicos en Los ángeles o Miami, para verlo por unos 15 días. Además, recordó que le llevaba cosas que le encantaban a Luismi, como dulces y pasar tiendo de calidad con él.

Sin embargo, cuando Andrea abrió su corazón para decirle los planes que tenía con él, la magia se acabó. “Me preguntó cuál eran mis expectativas, yo le dije que ser mamá y formar una familia. Siento que, a partir de ahí, se fue perdiendo, no nos seguimos mandando mensajes y conocí al papá de mi hija”, dijo.

Finalmente describió al artista nacido en Puerto Rico, pero nacionalizado mexicano, como un verdadero caballero y muy hombre muy activo sexualmente.