Acusan a Taylor Swift de copiarse de Luis Miguel ¡Estalla la polémica!

El lunes 6 de febrero, usuarios de redes sociales levantaron el grito y aseguraron que, Taylor Swift plagió una canción de Luis Miguel al lanzar un nuevo sencillo incluido en su esperado álbum The Life of a Showgirl.

Las comparaciones con el clásico latino “1+1=2 Enamorados” / “Dos Enamorados” corren como pólvora entre fans de ambos artistas. La controversia no ha sido leve y desde TikTok hasta X, fragmentos musicales de ambas piezas suenan y muchos creen que no es coincidencia.

Críticas a Taylor Swift

En las plataformas digitales se viralizaron varios clips donde se superponen el coro de “Opalite” de Swift y el estribillo de “Dos Enamorados” del puertorriqueño. Para muchos usuarios latinos, ese parecido melódico, la cadencia, el tono, la armonía, va más allá de “la casualidad”.

Algunos incluso argumentan que la estadounidense “canalizó” sin permiso el estilo romántico latino. Medios de comunicación lo definen como un “parecido razonable” que ya creó debates sobre creatividad artística y derechos.

Algunos fans de Taylor y expertos musicales llaman a la calma y dicen que muchas canciones comparten progresiones o melodías similares sin que eso implique plagio, especialmente en géneros románticos populares.

Mas polémicas en torno a "Opalite"

Una de las puntas más álgidas del debate gira en torno a los créditos oficiales de “Opalite”. En ellos figuran como compositores Taylor Swift, Max Martin y Shellback, sin mención alguna a Rubén Amado o Javier Santos, los compositores originales del tema argentino que luego fue popularizado por Luis Miguel.

Eso significa que, hasta ahora, no hay base formal para reclamar derechos de autor o denunciar un plagio concreto. En la industria musical, para que prospere una demanda por plagio, se requieren pruebas de que la similitud es sustancial, no meramente perceptual o accidental.

Hasta el momento, ni Taylor Swift ni su equipo han ofrecido declaración pública alguna respecto a las acusaciones.