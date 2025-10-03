Taylor Swift estrena álbum y menciona al Real Madrid ¡Conoce los detalles!

Suscríbete a nuestros canales

La súperestrella Taylor Swift causó revuelo este 3 de octubre al estrenar su nuevo álbum “The Life of a Showgirl”, el cual contiene 12 canciones y desde ya acumula cientos de reproducciones en todas las plataformas digitales.

Entre los temas, se encuentra “Wi$h Li$t” el cual incluye una línea esperada dedicada al Real Madrid, una referencia que no pasó desapercibida y, recordó, el posible interés de la estadounidense con el equipo merengue.

¿Taylor Swift interesada en el Madridismo?

En la canción, Taylor enumera sueños, deseos y aspiraciones con una voz franca y directa. Entre ellos aparece el verso: “Lo quieren todo. Quieren un contrato con el Real Madrid”, colocándolo al nivel de buscar fama, premios, estabilidad o libertad personal.

Usualmente, los artistas mencionan clubes de fútbol en bromas o referencias pasajeras, pero aquí Swift lo incorpora como un símbolo de grandeza y aspiración. No solo una ocurrencia sino un verso de peso.

“Quieren esa libertad, vivir fuera del sistema. Quieren esos tres perros a los que llaman sus hijos. Y ese buen surf, sin hipócritas”, también se escucha en la canción.

La respuesta del Real Madrid

No es la primera vez que Taylor y el equipo madrileño se cruzan. En mayo de 2024, la cantante ofreció dos conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, durante su gira “The Eras Tour”, lo que reforzó vínculos simbólicos con los dirigidos por Xabi Alonso.

Tras publicarse la canción, el propio Real Madrid reaccionó en redes sociales y publicó “Now playing: Taylor Swift – Wi$h Li$t (2025)” acompañando una imagen de Aurélien Tchouaméni con audífonos.

Los seguidores no perdieron tiempo y comenzaron a viralizar imágenes de la prometida de Travis Kelce vistiendo la camiseta blanca, como si ya fuera madridista adoptiva.

Mientras tanto, su archirrival Atlético de Madrid no se quedó atrás. En tono irónico, publicó su propia “wish list” en inglés, destacando nombres como Marcos Llorente o Pablo Barrios, burlándose del guiño blanco y aprovechando para sumar en rivalidad digital.