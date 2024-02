Esto tuvo que hacer el Real Madrid para la presentación de Taylor Swift en el Bernabéu

La cantante estadounidense Taylor Swift, es una de las más interesadas en presentarse en el renovado Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, el cual promete ser el epicentro de muchísimos eventos que no sólo tendrán que ver con el futbol. Sin embargo, el conjunto blanco debe hacer algunas modificaciones y concesiones para que suceda.

De acuerdo con medios españoles, la artista tiene previsto realizar un mega concierto en España para finales de mayo, en el marco de su gira “The Eras Tour”, justo ante el enfrentamiento entre Real Madrid y Betis, último partido de la temporada 2023-2024.

Inicialmente, la artista anunció un primer concierto para el 30 de mayo. La demanda para verla en directo fue altísima (al poco de anunciarse existían ya 450.000 solicitudes para obtener una entrada) y la avalancha de solicitudes llevó a plantear la posibilidad de fijar una segunda fecha para tratar, al menos en parte, de satisfacer las peticiones de sus fans.

Esta nueva fecha ha obligado a que el Real Madrid modifique su calendario, con aprobación de LaLiga, para poder dejar el tiempo suficiente para las obras necesarias en el montaje del escenario dentro del estadio.

No se descarta, además, que el choque pueda adelantarse incluso al viernes si no hay nada en juego. Y aun así no sobraría el tiempo: un concierto de una megafigura como Swift obligará a trabajar a destajo (y contrarreloj) durante las 24 horas de los días previos.

Taylor Swift estrenará el remodelado estadio del Real Madrid como la primera artista de talla mundial que se presenta en el mismo, una lista a la que se sumarán posteriormente Karol G y Luis Miguel.

No sólo eso, el Bernabéu recibirá a la NFL en el 2025, marcando el primer partido de futbol americano en territorio español de la historia.

Además, LaLiga también ha dado el visto bueno a otra de las demandas del Real Madrid: jugar en un determinado día para alquilar el Santiago Bernabéu a Telefónica para celebrar el 100 aniversario de la compañía, que realizará distintas iniciativas a lo largo de 2024.