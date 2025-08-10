Estos son los retirados de la reunión N° 30 para el 5y6 en La Rinconada 10-8-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 10 de agosto, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 30 de la temporada 2025, sin pruebas selectivas, pero con un atractivo 5y6 nacional con un importante premio de $1.250.000 al ticket único para seis aciertos.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, la mañana de este viernes a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 30 de la temporada 2025.

En la segunda carrera no válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para yeguas nacionales e importadas de 3 años, debutantes o no ganadoras, fue retirada la yegua Hipotenusa (número 9) presentada por Aldo Traversa y que llevaba la monta de Ángel Ybarra. Hija de Ercolano, que iba a su tercera presentación.

En la cuarta carrera no válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para caballos nacionales e importados de 6 y más años, ganadores de 1 carrera, fue retirado el caballo Amigo Jorge (número 4) presentado por Henrry Trujillo y que llevaba la monta de Robert Capriles.

En la séptima carrera o primera válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para yeguas nacionales e importadas de 6 y más años, ganadoras de 3y4 carrera, fue retirada la yegua De Nene (número 2) presentada por David Palencia y que llevaba la monta de Y.J. Bermúdez.

En la octava carrera o segunda válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para caballos nacionales e importados de 6 y más años, ganadores de 2 carreras, fue retirado el caballo Vinanduh (número 1) presentado por Eliezer Gómez y que llevaba la monta de Robert Capriles.

En la décima carrera de la jornada o cuarta válida válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para yeguas nacionales e importadas de 6 y más años, ganadoras de 2 carrera, se presentan dos ejemplares que no van a participar.

Victoria Susej (número 5), yegua madura que fue presentada por Halí García hijo, y que iba hacer conducido por Kelvin Perfecto. Ejemplar que iba a su carrera número 23 y que recientemente obtuvo un cuarto lugar que la dejó de turno para este compromiso.

Srta. Emiliana (número 10) es el segundo retiro de esta prueba, donde, ahora son nueve las participantes que van en pos de la victoria. Esta linajuda corredora fue presentada por R. Gamez, y que aparece con la monta de Jervis Alvarado.

Meridiano: Motivos de los retiros en La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

2ª) #8 Hipotenusa fue retirada por Claudicación miembro anterior derecho

4ª) #4 Amigo Jorge fue retirado por Claudicación miembro anterior izquierdo

7ª) #2 De Nené fue retirado por Estado fébril

8ª) #1 Vinanduh fue retirado por Cólico

10ª) #5 Victoria Susej fue retirada por Traumatismos generalizados.

#10 Srta. Emiliana fue retirada por Cólico.