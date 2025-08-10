Servicios

Sistema Patria: Bonos disponibles del 11 al 17 de agosto en Venezuela

Descubre la lista completa de bonos del Sistema Patria en Venezuela para la segunda semana de agosto de 2025

Por Meridiano

Domingo, 10 de agosto de 2025 a las 05:02 pm
Sistema Patria: Bonos disponibles del 11 al 17 de agosto en Venezuela
Con la llegada de la segunda semana de agosto de 2025, el Sistema Patria en Venezuela continúa con la entrega de varios bonos y subsidios. Estos pagos, aprobados por el gobierno de Nicolás Maduro, buscan ofrecer un alivio económico a millones de familias y personas inscritas en la plataforma.

Bonos de la Patria: Pagos disponibles para la semana

Durante este periodo, los beneficiarios pueden esperar el desembolso de varios programas sociales. Uno de los más destacados es el bono "Ingreso Contra La Guerra Económica", que se depositará a partir de mediados de agosto.

Además, el Bono Único Familiar comenzó a entregarse desde el 3 de agosto. Este subsidio, que busca ayudar a 6 millones de familias, tiene un monto ajustado a 1.890 bolívares.

Otros bonos y programas que se pagarán durante la primera quincena de agosto incluyen:

  • Gran Misión en Amor Mayor: Dirigido a adultos mayores sin pensión del IVSS. El monto es de 130 bolívares.

  • Beca Universitaria: Un subsidio para estudiantes que asciende a 568,10 bolívares.

  • Beca Enseñanza Media: Para estudiantes de educación media, con un monto de 378,75 bolívares.

  • Corresponsabilidad y Formación: Destinado a docentes activos del Ministerio de Educación.

Programas sociales indexados que continúan su pago

La plataforma Patria también continuará con la entrega de otros programas sociales indexados que se activan los primeros días de cada mes. A través del veMonedero, los beneficiarios pueden cobrar los fondos de los siguientes bonos:

  • Hogares de la Patria

  • Parto Humanizado

  • Lactancia Materna

  • José Gregorio Hernández

  • 100% Escolaridad

Es crucial que los beneficiarios se mantengan atentos a las notificaciones del Sistema Patria para poder gestionar sus cobros a tiempo.

Domingo 10 de Agosto de 2025
