Bono de Guerra de agosto: ¿Cuándo iniciará el pago oficial a través del Sistema Patria?

El Bono de Guerra Económica es un subsidio mensual que el gobierno venezolano entrega a trabajadores públicos, jubilados y pensionados. El valor del bono cambia en bolívares mes a mes, ya que se ajusta según la tasa del dólar oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Fechas y montos recientes del Bono de Guerra Económica

Aunque no existe un calendario oficial fijo, el pago del bono suele comenzar en la quincena del mes. En julio, los trabajadores del sector público empezaron a recibir el bono el día 15, mientras que pensionados y jubilados lo hicieron en días posteriores.

Cantidad pagada en julio

Trabajadores públicos: Bs. 13.800 (equivalente a 119,12 dólares)

Jubilados: Bs. 12.880 (equivalente a 108,89 dólares)

Pensionados: Bs. 5.750 (equivalente a 48,26 dólares)

Procedimiento para cobrar el bono en el Sistema Patria

Para recibir el bono, los beneficiarios deben ingresar a la plataforma digital del Sistema Patria y seguir estos pasos básicos:

Acceder al apartado “monedero”. Seleccionar la opción “retiro de fondos”. Elegir monto y destino del dinero. Confirmar la operación para transferir el dinero a la cuenta bancaria registrada.

Registro en la plataforma para nuevos usuarios

Quienes no estén inscritos en el Sistema Patria pueden crear su cuenta ingresando a www.patria.org.ve. El proceso implica: