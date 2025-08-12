Avances prometedores en la lucha contra el cáncer: Vacuna experimental muestra eficacia

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo estudio liderado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) ha revelado resultados esperanzadores sobre una vacuna experimental, ELI-002 2P, que muestra eficacia en el tratamiento del cáncer de páncreas y colorrectal con mutaciones en el gen KRAS. Este avance, impulsado por la compañía biotecnológica Elicio Therapeutics, podría cambiar el panorama de tratamiento para estos tipos de cáncer, que son notoriamente difíciles de tratar.

Las mutaciones en el gen KRAS son responsables de aproximadamente el 20-25% de todos los tumores malignos, con tasas alarmantes en ciertos tipos de cáncer: hasta el 50% en el cáncer colorrectal y un asombroso 93% en el adenocarcinoma ductal pancreático. A pesar de las terapias estándar, las recaídas son comunes, especialmente en pacientes con adenocarcinoma resecable, lo que subraya la necesidad de nuevas estrategias terapéuticas.

Diseño del estudio y participantes

El estudio, publicado en la revista 'Nature Medicine', involucró a 25 pacientes (20 con cáncer de páncreas y cinco con cáncer colorrectal) que habían sido sometidos a cirugía y presentaban enfermedad residual leve. El régimen de tratamiento consistió en una serie de seis dosis subcutáneas de ELI-002 2P durante ocho semanas, seguido por un periodo de observación de tres meses y una serie de cuatro dosis semanales como refuerzo.

Los resultados preliminares tras un seguimiento medio de 8,5 meses mostraron que el 84% de los participantes (21 de 25) inducieron respuestas potentes de células T dirigidas a KRAS. Con un seguimiento más prolongado de 19,7 meses, se observó que el 71% de los pacientes analizados desarrollaron respuestas inmunitarias sostenidas, lo que sugiere una inmunogenicidad significativa.

Supervivencia libre de recaídas

Uno de los hallazgos más alentadores del estudio es que en los pacientes con las respuestas inmunitarias más altas no se alcanzó la mediana de supervivencia libre de recaídas. Esto indica que muchos de estos pacientes aún se encontraban libres de cáncer al final del periodo de seguimiento. Además, el 67% de los pacientes mostró respuestas inmunes a mutaciones adicionales asociadas a tumores, sugiriendo un potencial para una actividad antitumoral más amplia.

Los avances en la investigación sobre la vacuna ELI-002 2P representan un rayo de esperanza para pacientes que enfrentan el cáncer de páncreas y colorrectal. Con resultados que indican respuestas inmunitarias potentes y duraderas, esta vacuna experimental podría ser un paso significativo hacia tratamientos más efectivos y menos invasivos en el futuro.