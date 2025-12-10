MLB: Robert Suárez en la mira de estos equipos para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

Después de que se conociera la contratación de Edwin Díaz con Los Angeles Dodgers, Robert Suárez ha emergido como la principal opción en el mercado de cerradores para este invierno de temporada baja en las Grandes Ligas. El venezolano es el que está llamado a convertirse en el próximo millonario entre los rescatistas y podría lograrlo antes de 2026.

Equipos como los New York Mets, Toronto Blue Jays y Atlanta Braves se perfilan como los principales pretendientes a quedarse con los servicios del experimentado diestro, de acuerdo con el reporte de Mark Feinsand de MLB.com. Tras perder el relevista boricua, los metropolitanos saltan ahora como buscadores para terminar de fortalecer su bullpen luego de la firma de Devin Williams.

Además de los metropolitanos, los Bravos también se afincan como otra novena agresiva en el actual mercado y buscan formar una interesante dupla junto a Raisel Iglesias, quien fue el mejor cerrador del equipo en la pasada campaña y regresará para 2026. Asimismo, Toronto también figura como candidato y podría de un hombre de confianza como Robert Suárez, algo que les faltó para ganar la Serie Mundial en 2025.

Robert Suárez es el mejor cerrador en la agencia libre MLB

Aunque se estrenó un poco tarde en Las Mayores, el derecho está viviendo su mejor versión en el morrito e hizo su nombre como uno de los cerradores más determinantes con Padres de San Diego. El nativo de Bolívar ha salvado más de 30 juegos en los últimos dos campañas, logrando un total de 40 siendo un tope personal y liderando este departamento en la Liga Nacional.

La presencia de un cerrador de confianza es más que necesaria para cualquier franquicia de las Grandes Ligas. En 2025, el pelotero venezolano acumuló récord de cuatro victorias y seis reveses, 75 ponches, WHP de 0.90 y una efectividad de 2.97 en 69.2 innings lanzados.