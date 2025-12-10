MLB: Red Sox mueve el mercado de cambios en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Medias Rojas de Boston está moviendo el mercado de cambios de Grandes Ligas 2026. El club ha trabajado diferentes movimientos para potenciar el roster. El hecho de contar con la mejor granja de peloteros y prospectos de calidad MLB lo llevan a negociar con cualquier equipo.

Red Sox se ha visto interesado en: Ketel Marte, Corey Seager, Isaac Paredes y Brendan Donovan. La intención es reforzar posiciones estratégicas con peloteros de experiencia y versatilidad del cuadro interior; eso sí, no esperan salir de prospectos lanzadores que aspiran a la rotación en 2026.

Aunque las negociaciones aún están en fase inicial, el hecho de que Boston discutan nombres de este calibre confirma su ambición. El club busca mantenerse en la pelea por la postemporada y la Serie Mundial, con un mercado de cambios que promete movimientos significativos.

Medias Rojas de Boston y su plan para potenciar el roster en 2026

Medias Rojas de Boston perdió en la agencia libre a Alex Bregman. Fue uno de sus peloteros más importantes de 2025, ofensiva y defensivamente ayudó al equipo a llegar a postemporada. Esta situación complica el 2026 del equipo, que necesita: 1 tercera base y un primera base.

En ese contexto aparecen las diferentes opciones en las que ha trabajado Red Sox durante este invierno:

Ketel Marte - 2B: Firman a Pete Alonso (1B), moviendo a Marcelo Mayer a tercera base

Corey Seager - SS: También firman a Alonso, con Mayer a la tercera base y Trevor Story moviéndose a segunda base

- SS: También firman a Alonso, con Mayer a la tercera base y Trevor Story moviéndose a segunda base Isaac Paredes - 1B, 3B: Firman a Bregman (3B) y Paredes cubriría la primera base

Brendan Donovan - 2B, OF: Firman a Alonso, con Mayer a tercera

Estos serían las posibles configuraciones que busca Medias Rojas en el mercado de cambios. Ahora bien, todavía hay opciones de que solo firmen a Bregman y Pete Alonso y buscar un lanzador en el mercado de cambios. Todos los escenarios están en la mesa.

Medias Rojas de Boston arman un equipo para ser campeón de Serie Mundial

Medias Rojas de Boston tiene la clara intensión de armar un roster competitivo para alcanzar la Serie Mundial. Luego de una campaña 2025 donde alcanzaron la postemporada, buscan armarse con algunos jugadores clave: Alonso, Bregman, Marte, Donovan, Paredes, entre algunos otros lanzadores.

La idea es competir fuerte con Yankees y con Azulejos, que a día de hoy parten con ventaja por la configuración de sus roster. Razón para que Red Sox mejore en esta agencia libre y mercado de cambios 2026.