MLB: ¿Mets de Nueva York tiene un interés real en Corey Seager?

Mets de Nueva York necesita resultados positivos en el corto plazo en Grandes Ligas. La inversión de Juan Soto obliga a la gerencia hacer movimientos para ganar la Serie Mundial; en ese contexto, podrían llevar a cabo un cambio por Corey Seager y mejorar en todos los aspectos.

La gerencia de los Mets podrían tener un interés real en Corey Seager, un jugador que mejoraría la ofensiva con 30+ HR si no vuelven a firmar a Pete Alonso; pero además, potencia el cuadro interior con una defensa sólida, para cubrir el campocorto o la tercera base.

Sin embargo, este movimiento de Seager, dependerá en gran medida de que Rangers de Texas estén dispuestos a salir del pelotero. Solo se dará el movimiento si hay una breve, pero efectiva reconstrucción para competir en corto tiempo. Por ahora, solo son rumores que van creciendo en Nueva York.

Un movimiento que potencia a Mets y Rangers para 2026

Mets de Nueva York sumarían a Corey Seager como bate probado y confiable, capaz de producir más de 30 jonrones por temporada y reforzar la defensa del cuadro interior. Su llegada cubriría la posible salida de Pete Alonso y daría solidez inmediata al roster para competir en 2026.

Para Rangers de Texas, desprenderse de Seager significaría liberar una parte importante de la nómina y ganar flexibilidad en futuros mercados de agencia libre. A cambio, podrían recibir prospectos de alto perfil o jóvenes ya probados bajo control, asegurando competitividad sin un derrumbe.

Un paquete hipotético incluiría nombres como Mark Vientos, Ronny Mauricio y Luisangel Acuña, piezas que encajarían en la reconstrucción parcial de Texas. Con talento y contratos manejables, Rangers iniciarían un nuevo ciclo competitivo para competir en el corto periodo de tiempo.