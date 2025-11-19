MLB: Mets designan a Frankie Montas para asignación y asumen resto del contrato

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York están tomando decisiones clave de cara a la próxima campaña. Una de ellas involucra al lanzador derecho Frankie Montas, quien fue designado para asignación este martes, un movimiento que sorprende dada la inversión reciente en el jugador.

Para hacer espacio en el roster de 40, Nueva York seleccionó el contrato del jardinero Nick Morabito de Double-A Binghamton, protegiendo al jugador de 22 años del Draft de la Regla 5 del próximo mes.

El Contrato y la Lesión

Montas, quien cumplirá 33 años en marzo, se sometió a la cirugía Tommy John el 9 de septiembre, y se espera que se pierda toda la temporada 2026. Los metropolitanos aún le deben $17 millones del valor total de su contrato de dos años y $34 millones, un monto que deben pagar a pesar de la lesión.

La directiva ha optado por designarlo para asignación, asumiendo el dinero restante, ya que Montas no estará lo suficientemente sano como para lanzar en 2026.

Montas firmó con los Mets como agente libre en diciembre pasado. Tuvo marca de tres victorias y dos derrotas con una efectividad de 6.28 en siete aperturas y dos salidas de relevo, haciendo su última aparición el 15 de agosto.

El lanzador tuvo dificultades cuando estuvo activo, produciendo una efectividad de 6.68 en siete aperturas antes de que los Mets lo movieran al bullpen. Fue allí, en su segunda aparición como relevista, donde se desgarró el ligamento colateral cubital (UCL) de su codo derecho.

Montas registra 47 juegos ganados y 48 perdidos con una efectividad de 4.20 en 10 temporadas de Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago (2015), Oakland (2017-22), los Yankees de Nueva York (2022-23), Cincinnati (2024), Milwaukee (2024) y, finalmente, los Mets.